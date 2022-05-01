مختار: تنظيم “داعش” ليس بمنأى عن الصراع السياسي الحاصل في ليبيا

قال عضو مجلس الدولة، ناجي مختار إن تنظيم “داعش” المحظور في روسيا، ليس بمنأى عن الصراع السياسي الحاصل في ليبيا.

مختار لفت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن الجنوب الليبي يعتبر ملاذًا لمثل هذه التنظيمات بسبب جغرافيته الشاسعة.

ورأى أن توقيت ظهور التنظيم ونشره بعض الصور لعناصره في صحراء الجنوب هي رسالة سياسية ترتبط بالأزمة بين أطراف الصراع في البلاد، كما أنه يؤكد على وجوده في ليبيا.

أما فيما يتعلق بالأطراف التي تقف خلف ظهور التنظيم الإرهابي من جديد، فاعتبر أنه مع الصراع السياسي والعسكري الليبي أصبح من الصعوبة تحديد المحرك للأحداث، خاصة في ظل وجود الأدوات في الداخل للخارج، ووجود الأطراف المحركة من الخارج على الأرض في الداخل على شكل سفارات.