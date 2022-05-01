المنفي يتلقى برقية تهنئة من ملك المغرب بمناسبة عيد الفطر

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من ملك المغرب، محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن ملك المغرب عبر عن خالص تهانيه وأمانيه والشعب المغربي، لرئيس المجلس الرئاسي، متمنياً للشعب الليبي الخير والسلام والرخاء، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذا العيد على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

كما تلقى رئيس المجلس الرئاسي، برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، د. رشاد محمد العليمي الذي أعرب عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات للمنفي بموفور الصحة والسعادة.