«النفط» الليبية تحذر من «كارثة بيئية وشيكة»

ناشدت مؤسسة النفط في ليبيا «كل من يهمه الأمر» في البلاد، السماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة «فوراً» بهدف تخفيف الكميات المخزونة من الخام، والحصول على سعات تخزينية، محذرة من «وقوع وشيك لكارثة بيئية».

وتعاني ليبيا من إغلاق جزئي لبعض حقول النفط والمواني لأسباب سياسية، ما اضطر مؤسسة النفط خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» على فترات في حقلي الشرارة والفيل، وميناءي الزويتينة والبريقة.

وقالت المؤسسة الوطنية في بيان أمس، إنها «تبذل كل ما بوسعها من أجل حل كافة العقبات التي تواجهها في إزاحة خام حقل أبو الطفل، وتخزينه في الخزانات المخصصة بالزويتينة»، ولفتت إلى أن الخاصية الشمعية لخام أبو الطفل تحتاج إلى التحريك والتسخين المستمر دون توقف، و«إلا، فـإن الخط مهدد بالتجميد، وبالتالي ستكون الخسائر فادحة قد تصل إلى فقدان تشغيل الخط بالكامل».

وتُصدِّر ليبيا عبر ميناء الزويتينة الذي يبعد 180 كيلومتراً جنوباً عن بنغازي، نحو ربع إنتاجها من الخام يومياً، ما دفع مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، إلى التحذير من «تأثير هذا الإغلاق في معيشة الليبيين، في ظل وجود طفرة في أسعار النفط والغاز».

وأضافت المؤسسة موضحة أن «الصعوبات الجمة التي يواجهها جميع العاملين بشركتي الزويتينة ومليتة في تخزين كميات الخام، يجب أن يعلمها الجميع»، مشيرة إلى أن «خزانات خام أبو الطفل والزويتينة لا تتوفران على السعة التخزينية الكافية لاستيعاب خام أبو الطفل، وذلك بسبب التسربات التي بدأت تحدث في الخزانات»، كما «ارتفع منسوب الخام في الخزانات مما يمثل خطراً عليها».

وفي هذا السياق، ناشدت المؤسسة الوطنية «كل من يهمه الأمر، السماح للمؤسسة بتشغيل ميناء الزويتينة فوراً، أو على أقل تقدير مساعدتها على تصدير شحنة واحدة لتخفيف المخزون، والحصول على سعات تخزينية إضافية بالميناء، لاستيعاب ما هو موجود بالخط قبل وقوع كارثة».

وفي سيناريو متكرر، يتم إغلاق الحقول والمواني النفطية بسبب خلافات سياسية، أو احتجاجات عمالية، أو تهديدات أمنية، ما يحرم الليبيين من «قُوت الشعب» الذي يشكل 98 في المائة من مصدر ثروتهم.

ويعد «الشرارة» أكبر الحقول المنتجة للنفط في البلاد، وينتج 315 ألف برميل يومياً. وتديره شركة «أكاكوس» الليبية، وائتلاف شركات «توتال» الفرنسية، و«أو إم في» النمساوية و«ستات أويل» النرويجية، و«ريبسول» الإسبانية.

وتؤكد المؤسسة الوطنية أنها «فقدت كثيراً من السعات التخزينية، وبالتالي باتت ليبيا مهددة بفقدان كمية الخام، والخط الناقل له، نظراً لطبيعته الشمعية، بجانب تسرب الخام من الخزانات الموجودة بالميناء، مما يهدد أيضاً بوقوع كارثة بيئية». ومع ازدياد موجهات الإغلاق إلى 6 حقول جنوباً وشرقاً، تراجع الإنتاج بمعدل 600 ألف برميل يومياً، من أصل 1.2 مليون برميل يومياً، وفقاً لوزير النفط والغاز محمد عون الذي قال إن ليبيا تخسر يومياً 60 مليون دولار على الأقل.