زاهية المنفي: القانون الليبي متقدم فيما يتعلق بعمل المرأة

هنأت رئيسة مكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، زاهية فرج المنفي، النساء والفتيات الليبيات العاملات في كافة مجالات العمل بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لعيد العمال.

وقال بيان صادر عن اللجنة: “أكدت المنفي على المضي قدما في الجهود المبذولة من أجل ضمان حماية الحقوق الوظيفة للنساء والفتيات الليبيات وضمان أكبر قدر من المساواة وعدم التمييز في سوق العمل وحماية الحقوق الوظيفية لهن”.

وشددت على أن القانون الليبي من القوانين الأكثر تقدماً فيما يتعلق بعمل المرأة، فقد نصّ على المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، ومنح للمرأة الليبية حق العمل ومنع التمييز على أساس الجنس فيما يخصّ الأجور والحقوق الوظيفية الأخرى.

وأشارت إلى أن قانون العمل في ليبيا لا يميّز بين الرجل والمرأة، ويتعامل مع الجميع على حد سواء، معربة عن رفضها وإدانتها لكافة أشكال وممارسات العنف الوظيفي الذي يمارس بحق الفتيات والنساء في سوق العمل الخاص والعام وهضم حقوقهن الوظيفية المكفولة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة.