باشاغا: الحكومة ليست راضية على إغلاق النفط وخُصصت 2 مليار لصندوق دعم الزواج

العنوان – طبرق

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إن حكومته ليست راضية على إغلاق الموانئ والحقول النفطية.

وأضاف باشاغا في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات يرى من قام بها بأنها نتيجة للظلم الذي يعانون منه جراء عدم التوزيع العادل للثروة في البلاد وغياب التنمية عن مناطقهم.

واوضح رئيس الحكومة أنه جلس مع مغلقي النفط واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تلبيتها.

وحول تحويل إيرادات بيع النفط إلى حكومة الدبيبة قال باشاغا إنّهم فوجئوا بتحويل الإيرادات رغم وجود توافق الاجتماع بين الأطراف في ليبيا، وتنظيم آلية هذه المصروفات وحصرها في أبواب المرتبات والدعم فقط.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أنّ هناك حالياً أطراف تسعى لعقد اجتماعات لوضع وتنظيم حل لهذه المسألة بالكامل.

وأكد باشاغا، أنّ القيمة المرصودة في ميزانية الحكومة بخصوص صندوق دعم الزواج 2 مليار.

وأفاد أنّ التوزيع لن يكون عشوائيا وأنّهم لن يضعَوا المواطنين في مأزق كالذي حصل مع حكومة الدبيبة.

واوضح رئيس الحكومة، أنّ الأخيرة وضعت آلية خاطئة في صندوق دعم الزواج وبها تم إهدار مبالغ مالية كبيرة لم تصل إلى مستحقيها.

ولفت إلى أنّ لحكومته رؤية للتنمية في كل البلديات وفق آلية واضحة وشفافة تضعها وزارة الحكم المحلي؛ بناءً على الميزانية التي ستقترح على مجلس النواب، والتي سيُكشف عنها قريباً.

وأوضح باشاغا، أنّ حكومته لن تستمر في تجاهل أوضاع المواطنين في أي مكان في ليبيا، والتي وصلت إلى حد غير مسبوق من المعاناة في العلاج وشتى مناحي الحياة