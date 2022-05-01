بوراس: نرحب باستئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا لبلدانهم والتي كانت متوقفة منذ فترة

ليبيا – أعربت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ربيعة بوراس عن ترحيبها باستئناف رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم والتي كانت متوقفة منذ فترة.

بوراس أكدت وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس بأن ذلك سيساهم في تخفيف من حدة تكدس المهاجرين ومعاناتهم الإنسانية في مراكز الإيواء ويعطيهم الفرصة للعودة إلى بلدانهم.

وشددت على ضرورة معرفة أسباب إيقاف تلك الرحلات وضمان عدم توقفها مستقبلًا، باعتبار ذلك هو أفضل حل متاح حاليًا، خاصة انه لايضع أعباء مادية على الدولة الليبية .

كما أكدت على أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان حريصة على متابعة أوضاع المهاجرين واللاجئين ومتابعة محاسبة أي متورطين في استخدام القوة المفرطة ضد المهاجرين أو إساءة معاملتهم.

وأشارت إلى أن تلك أفعال يعاقب عليها القانون وتعتبر إساءة في استخدام السلطة، بالإضافة إلى أن تلك الأفعال أساءت لصورة ليبيا أمام المجتمع الدولي.

وجددت شكرها لجميع الجهات المحلية والدولية التي ساهمت في التخفيف من محنة المهجرين.

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