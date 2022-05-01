بوقعيقيص: شهدنا في حوار جنيف الرشوة ونكث العهود ولا فائدة من عودته

علقت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، على ما يتم تداوله حول إعادة إحياء ملتقى الحوار في جنيف، معتبرة أنه لا فائدة قد تأتي من واره.

وقالت بوقعيقيص، في منشور له على “فيسبوك”: حديث يتداوله البعض عن إحياء ملتقى الحوار جنيف، ولأنني كنت عضوة فيه وأعرف أن نجاحه المحدود ينسب لوجود السيدة ستيفاني وليامز على رأس بعثة الأمم المتحدة آنذاك والتي بمجرد مغادرتها انتهى إلى فشل ذريع ولا رغبة لي في نكأ الجراح.

وتابعت: ولكننا شهدنا فيه الرشوة ونكث العهود علانية وحتى إنجازه الوحيد المتمثل في حكومة الوحدة الوطنية كان طعنة نجلاء في جسد الوطن لذلك لا أرى فائدة ننتظرها من عودته خصوصا في غياب السيدة الوحيدة التي أمسكت بلجامه المنفلت .

وختمت موجهة كلامها لستيفاني ويليامز؛ لها أقول اليوم غير الأمس ونتطلع لرؤية أخيار ليبيا في المشهد القادم وسيكون ذلك قريب ونريد دعمك الجاد.