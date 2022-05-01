المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن «رفع موقت» لحالة «القوة القاهرة» بميناء الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، عن «رفع موقت» لحالة «القوة القاهرة» بميناء الزويتينة النفطي، مؤكدة أن الميناء «عاود العمل بشكل موقت»، وذلك «بجهود الخيرين من أبناء هذا الوطن» وببعد «التواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة».

وقالت المؤسسة في بيان بالخصوص إن تشغيل الميناء يهدف إلى «تفادي كوارث بيئية قد تحدث مالم يتم تفريغ الخزانات» المليئة بالنفط الخام في الميناء، مشيرة إلى أنه «أعطيت التعليمات للمشغل شركة الزويتينة بمباشرة شحن النواقل المتاحة». آملة «انفراج الأزمة قريبا».

تخفيف المخزون النفطي بميناء الزويتينة

يأتي ذلك بعد يوم من مناشدة المؤسسة الوطنية للنفط، أمس السبت، «كل من يهمه الأمر السماح لها بتشغيل ميناء الزويتينة فورًا لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية»، وتحذيرها من «حدوث وشيك لكارثة بيئية» بالميناء النفطي.

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وقالت المؤسسة في بيان أمس إنها «تبذل ما بوسعها من أجل حل كافة المختنقات التي تواجهها في إزاحة خام أبوالطفل والزويتينة وتخزينهما في الخزانات المخصَّصة بميناء الزويتينة ونظرًا للخاصية الشمعية لخام أبوالطفل، حيث يحتاج إلى التحريك والتسخين المستمر ودون توقف».

خسائر توقف العمليات بميناء الزويتينة

وحذرت المؤسسة من حدوث «تجمد بالخط» و«خسائر فادحة قد تصل إلى فقدان تشغيل الخط بالكامل» إذا لم تتم معالجة هذه المشكلة، داعية إلى السماح بتشغيل ميناء الزويتينة فورًا أو على أقل تقدير السماح بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية إضافية بالميناء لاستيعاب ما هو موجود بالخط».

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» بميناء الزويتينة والبريقة وعدد من الحقول النفطية في جنوب وشرق ليبيا، بعدما أقفل محتجون عمليات الإنتاج بتلك المواقع مطالبين بتمكين الحكومة المكلفة من مجلس النواب من استلام مهامها في العاصمة طرابلس.