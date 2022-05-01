كوبيش لـ”ديلي صباح التركية”: في ليبيا حكومة واحدة هي حكومة الدبيبة

العنوان – إسطنبول

قال المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف كوبيش في تصريحات لصحيفة ديلي صباح التركية أنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في البلاد إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب.

وأكد المبعوث الأممي السابق، أن حكومة الدبيبة هي الحكومة المعترف بها دوليًا وجرت المصادقة عليها وإلزامها بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات في مختلف المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر باريس.

وأوضح أن جميع المشاركين في مؤتمر باريس كانوا واضحين للغاية وأكدوا أن الحكومة الجديدة ستأتي بعد الانتخابات في البلاد وستكون نتيجة لعملية شرعية.

وذكر أن وجود حكومتين في ليبيا يعني الصراع والفوضى، وهما قد تعملان ضد مصالح ليبيا وتعمل ضد إجراء الانتخابات باعتبارها السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تشكيل حكومة شرعية تقوم على أصوات الشعب.