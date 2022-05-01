ميناء طرابلس يستقبل أكثر من 4300 طن من القمح

دخلت إلى ميناء طرابلس البحري الناقلة برينسيس أمنا، لتفريغ حمولتها المقدرة بأكثر من 4300 طن من القمح.

ومن المتوقع أن تستقبل أرصفة الميناء كمية أخرى من القمح قُدّرت بنحو 4500 طن على متن السفينة أي كي حمزة، ومن المنتظر أيضاً دخول الباخرة أولغا التي ستكون محملة بـ234 حاوية من السلع والبضائع المتنوعة.

واستقبل الميناء الأسبوع الماضي السفينة أويا ستار، وكانت محملة بما يقرب من 14 ألف طن من الأسمنت السائب، وفق إعلان إدارة الميناء عبر موقعها على الإنترنت.

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