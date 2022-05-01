تسجيل أول طلب استقدام للعمالة المصرية إلى ليبيا

أكدت وزارة القوى العاملة المصرية إنه جرى تسجيل أول طلب استقدام عامل مصري إلى ليبيا.

وجاء ذلك في تقرير للوزارة المصرية نشرته اليوم الأحد، بمناسبة عيد العمال، مشيرة إلى إنجازها الربط الإلكتروني بين مع ليبيا لتنظيم وحوكمة تنقل العمالة المصرية.

وفي ديسمبر الماضي، أطلق وزير العمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية علي العابد، ووزير القوى العاملة في مصر محمد سعفان منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية.