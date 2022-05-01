اللافي: أدعو الله أن يوحد صفنا ويعصم دماءنا

وجه عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي رسالة تهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال اللافي في رسالته التي نشرها عبر “تويتر”: “إلى أبناء شعبنا الحبيب أتوجه لكم جميعا بالتهنئة الخالصة وإلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، داعيا المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والطاعات”.

وواصل اللافي دعائه بأن “يمن الله علينا وعلى بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والسلام والاستقرار وأن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفنا ويعصم دماءنا ويرحم موتانا ويشفي مرضانا وجرحانا وأن يجعل الخير طريقنا ومبتغانا”.