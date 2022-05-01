كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء انتخابات

أكد المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في ليبيا “يان كوبيش” أنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في البلاد إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب.

وقال كوبيش في مقابلة خاصة مع صحيفة ديلي صباح التركية، أن هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا من وجهة نظره وهي حكومة عبد الحميد الدبيبة، وهي المعترف بها دوليأً وجرت المصادقة عليها وإلزامها بالوصول بالبلاد إلى الانتخابات في مختلف المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر باريس.

وأشار المبعوث الخاص السابق إلى أن جميع المشاركين في مؤتمر باريس كانوا واضحين للغاية، وأكدوا أن الحكومة الجديدة ستأتي بعد الانتخابات في البلاد وستكون نتيجة لعملية شرعية.

كما أوضح المبعوث السابق أن هذا هو المسار الذي اتخذه وأيده المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا التي كانت حاضرة في المؤتمر.