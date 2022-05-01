لافائدة منه..بوقعيقيص تعلق على إحياء ملتقى الحوار في جنيف

العنوان – بنغازي

علقت عضو ملتقى الحوار الليبي آمال بوقعيقيص على الأخبار المتداولة بخصوص إعادة إحياء الملتقى.

وقالت بوقعيقيص في منشور على حسابها في “فيسبوك” :”حديث يتداوله البعض عن إحياء ملتقى الحوار جنيف”.

وتابعت عضو الملتقى :”ولأنني كنت عضوًا فيه وأعرف أن نجاحه المحدود ينسب لوجود ستيفاني وليامز على رأس بعثة الأمم المتحدة آنذاك والتي بمجرد مغادرتها انتهى إلى فشل ذريع”.

وأضافت بوقعيقيص :”لا رغبة لي في نكأ الجراح، ولكننا شهدنا فيه الرشوة ونكث العهود علانية وحتى إنجازه الوحيد المتمثل في حكومة الوحدة الوطنية كان طعنة نجلاء في جسد الوطن”.

وواصلت في منشورها :”لذلك لا أرى فائدة ننتظرها من عودته خصوصا في غياب السيدة الوحيدة التي أمسكت بلجامه المنفلت، ولها أقول اليوم غير الأمس ونتطلع لرؤية أخيار ليبيا في المشهد القادم وسيكون ذلك قريب ونريد دعمك الجاد”.