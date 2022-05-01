الانتخابات وإرادة الشعب يحددان إختيار الحكومة الجديدة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال المبعوث الخاص الرئيس السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في مقابلة خاصة مع صحيفة ديلي صباح التركية أنه لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء انتخابات وبإرادة الشعب»، وذلك وسط مأزق سياسي يهدد بجر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى الصراع المسلح.

وأكد كوبيش أنه من وجهة نظره، هناك حكومة واحدة فقط في ليبيا، وهي الحكومة التي يقودها الدبيبة.

وشدد على أن هذه هي الحكومة المعترف بها دوليًا والتي شاركت في العديد من الأحداث. والاجتماعات الدولية والتي تمت المصادقة عليها وإلزامها بفعل شيء للبلاد. في مختلف المؤتمرات بما في ذلك مؤتمر باريس.

وذكر كوبيش أن جميع المشاركين في مؤتمر باريس كانوا واضحين للغاية – ستأتي حكومة جديدة بعد الانتخابات في البلاد وستكون نتيجة لعملية شرعية».

واوضح أن هذا هو المسار الذي اتخذه، كما أيده المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الأمم المتحدة. والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدول الرائدة بما في ذلك تركيا، التي كانت هناك».

وأكد مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، الذي عُقِد في نوفمبر 2021، على الحاجة إلى إجراء انتخابات. رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية مع التأكيد. على استمرار الالتزام بالعمل مع حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا إن «حكومة موقتة بعد حكومة موقتة، هكذا عاشت ليبيا، وعانت من ذلك». مشددًا على أن «الوقت قد حان لوقف هذا».

ورأى كوبيش أنه لا تزال هناك بعض المناقشات حول كيفية تحسين الأساس القانوني والدستوري قبل إجراء الانتخابات، وقال «إن الانتخابات أمر لا بُد منه ولا ينبغي تأجيلها أكثر من ذلك».