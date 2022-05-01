الفطر الأسود..عملية كبرى ونادرة يجريها فريق طبي بمستشفى طرابلس الجامعي

العنوان – طرابلس

أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى طرابلس الجامعي عملية استئصال عين مريضة مصابة بالفطر الأسود، والفك العلوي الأيمن.

وأوضحت المستشفى أن هذه العملية تعتبر من العمليات الكبرى والنادرة والخطيرة التي يجيرها أطباء مختصين الذين قرروا إجراء العملية باستئصال العين وعظمة الفك العلوي.

وأضافت مستشفى طرابلس الجامعي، أن المريضة 42 عام تم تشخيصها من قبل قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة لمعاناتها من ألم والتهاب في الجيب الأنفي الأيمن وسقف الحلق.

وأكدت المستشفى أنه بعد عملية تنظيف للجيب الأنفي وأخذ عينة التي اتضحت أنها مصابة بالتهاب “الفطر الأسود”، من ثم أحيلت إلى قسم جراحة الوجه والفكين وبعد التشخيص السريري والأشعة اتضح انتشار المرض إلى عظمة الفك العلوي وانتشرت من الجيب الأنفي إلى باقي عظام الوجه، الأمر الذي استلزم إجراء العملية بشكل عاجل.

وأشارت المستشفى إلى أن المريضة كانت قد عالجت في دولة تونس ومنح لها مضادات الفطريات لمدة 27 يوم، من دون أي تدخل جراحي ما أدى إلى زياده تعفن أجزاء أخرى في أنسجة و عظام الوجه والفك العلوي فاضطرت للرجوع للمستشفى الجامعي طرابلس وقر الأطباء المختصين ضرورة التدخل الجراحي للإنقاذ مايمكن إنقاذه من أنسجة وعظام الوجه والفك.