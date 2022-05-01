امغيب: موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي من حكومة باشاآغا إلى الآن “مرتبك”

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب سعيد امغيب أن موقف أمريكا والاتحاد الأوروبي من حكومة فتحي باشاآغا إلى الآن “مرتبك”.

امغيب أرجع في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” سبب هذا الارتباك لأنهم يعلمون أن حكومة فتحي باشاآغا حكومة شرعية تم تكليفها من البرلمان في جلسة رسمية ومنحت الثقة في جلسة قانونية مكتملة النصاب، بالتالي هي حكومة تتمتع بكامل الصلاحيات التي تمكنها من التعامل مع كل حكومات العالم، وهذا ما يقلق الغرب بشكل عام ويضعهم امام خيارين احلاهما مر.

وأضاف: “عدم الاعتراف قد يجبر باشاآغا على البحث عن بديل لن يتناغم بكل تأكيد مع المصالح الأمريكية الأوروبية، والاعتراف قد يفقدهم أدوات رخيصة سهلة الانقياد والتوجيه عملاء لهم يسيطرون الآن على مفاصل الدولة ويتحكمون في مقدرات الشعب الليبي”.

وأشار إلى أنه ليس أمام رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاآغا في حال فشلت مساعيه الأخيرة في الدخول الى العاصمة طرابلس إلا التواصل مع حكومات دول أخرى فاعلة للتخلص من الهيمنة الأمريكية والبريطانية على وجه التحديد.

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