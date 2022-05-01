المنفي يدعو إلى العفو وتحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل

دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الليبيين إلى العفو والتسامح و«تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل»، مهنئًا الليبيين بعيد الفطر المبارك، آملًا أن تعود المناسبة على الليبيين مجتمعين بالخير والازدهار.

وقال المنفي في تهنئته التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، «دعوة صادقة لكم أيها الليبيون الشجعان للعفو والتسامح. وليكن العيد عيدين، أولهما العفو والمحبة، وثانيهما تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل».

– البرهان يهنئ المنفي لمناسبة قرب عيد الفطر

وأكد المنفي في دعوته أن «النفوس الكبيرة وحدها تعرف الصفح الجميل، والعفو يحتاج قوة أكبر من الانتقام، فالشجعان لا يخشون ذلك من أجل السلام لوطنهم».

وتبادل المنفي برقيات التهنئة بعيد الفطر المبارك مع عدد من ملوك وروؤساء الدول العربية والإسلامية.