الوطنية للنفط تعلن رفع مؤقت لحالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد للنفط رفع مؤقت لحالة القوة القاهرة على ميناء الزويتينة النفطي.

وأوضحت المؤسسة أن ميناء الزويتينة النفطي عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث مالم يتم تفريغ الخزانات.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنه أعطيت التعليمات للمشغل “شركة الزويتينة ” بمباشرة شحن النواقل المتاحة.

وأعلنت، مكونات قبلية واجتماعية في بلدية الزويتينة – سلطان النفطية، وفي منطقة الجنوب الغربي، في 17 أبريل غلق حقل الفيل النفطي وإيقاف الإنتاج وتصدير النفط من ميناء الزويتينة النفطي والحقول التابعة لها، إلى حين تسليم السلطة إلى الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

واتهمت المكونات، في بيانين مصورين من أمام حقل الفيل وميناء الزويتينة، حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة بإفساد المشهد السياسي.

وطالبت بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وتصحيح الوضع القانوني للمؤسسة بعيداً عن التجاذبات السياسية.

واتهمت المكونات الاجتماعية، صنع الله بارتكاب ما أسموه جريمة إحالة العوائد النفطية لحكومة الدبيبة بالمخالفة لقرارات مجلس النواب، داعين إلى توزيع العوائد النفطية بالتساوي بين الأقاليم الليبية. ودعم المؤسسة الوطنية للنفط بالميزانية اللازمة لزيادة معدلات الإنتاج بالشكل المطلوب.

أعلنت المؤسسة حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي محذرة من بدء موجة مؤلمة من الإغلاقات وقت طفرة أسعار النفط والغاز وذلك بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة، ومنعهم الموظفين من الاستمرار في عملهم.