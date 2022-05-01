الاوجلي: ما يفعله أصحاب الرايات السود في الجنوب ما هو إلا محاولات يائسة لإثبات التواجد فقط

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي إن أصحاب الرايات السوداء متواجدون بالفعل في الصحراء الليبية وفي عدد من الدول المجاورة، مشيرًا إلى أن تلك العناصر تستفيد من الجغرافيا الصعبة للجنوب والتي تسمح لعناصره بالتخفي لفترات متفاوتة.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” استبعد حدوث عودة التنظيم للواجهة من جديد لأن القوات المسلحة تعمل بشكل جيد على الأرض وتنفذ عملياتها ضد عناصر “داعش” بكل حسم، مشيرًا إلى أن ما يفعله هذا التنظيم ما هو إلا محاولات يائسة لإثبات التواجد فقط.

ولفت إلى أن الاجتماع الذي تستضيفه المغرب للتحالف الدولي ضد “داعش” لن يثمر عن قرارات تخص داعش ليبيا، لا سيما بعض الكلمات، مؤكدًا أنه في حال اتخاذ قرارات ستكون مجرد حبر على ورق.

وتوقع الأوجلي عدم اتخاذ الدول المجتمعة موقفًا واضحًا وحقيقيًا لمساعدة القوات المسلحة في عملياتها ضد داعش أو حتى المساعدة في تأمين الحدود الليبية مترامية الأطراف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية