ناجي مختار:  تنظيم “داعش” ليس بمنأى عن الصراع السياسي الحاصل في ليبيا

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، أن تنظيم “داعش” المحظور في روسيا، ليس بمنأى عن الصراع السياسي الحاصل في ليبيا.

وقال «مختار» في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن “الجنوب الليبي يعتبر ملاذًا لمثل هذه التنظيمات بسبب جغرافيته الشاسعة”.

ولفت إلى أن “توقيت ظهور التنظيم ونشره بعض الصور لعناصره في صحراء الجنوب هي رسالة سياسية ترتبط بالأزمة بين أطراف الصراع في البلاد، كما أنه يؤكد على وجوده في ليبيا”.

وختم موضحًا أنه “الصراع السياسي والعسكري الليبي أصبح من الصعوبة تحديد المحرك للأحداث، خاصة في ظل وجود الأدوات في الداخل للخارج، ووجود الأطراف المحركة من الخارج على الأرض في الداخل على شكل سفارات”.