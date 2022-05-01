المقريف يؤكد توزيع ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام 2021 على 117 مراقبة لصيانة وتجهيز لـ4700 مدرسة

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، موسى المقريف، أن ميزانية العام الماضي 2021، الخاصة بالوزارة «وزعت وفق آلية الصرف على 117 من مُراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي في شكل ميزانية تشغيلية»، موضحًا أنه جرى استخدامها «لإجراء صيانات وتجهيزات لـ4700 مؤسسة تعليمية»، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال» اليوم الأحد.

جاء ذلك في كلمته خلال زيارته إلى مدينة مصراتة ضمن وفد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الخميس الماضي، والتي استعرض المقريف خلالها مشروعات وزارة التربية والتعليم لصيانة عدد من مدارس مراقبة التربية والتعليم في مصراتة.

إنشاء 9 مدارس بديلة عن المتهالكة في مصراتة

وذكر المقريف في كلمته أن وزارة التربية والتعليم استهدفت 5 مدارس في بلدية مصراتة بأعمال الصيانة، وأضاف أن الوزارة ستعمل على إنشاء 9 مدارس بديلة عن المدارس المُتهالكة والمتمثلة في مدارس (الشروق – البويرات – الشواهد القديمة – بدر القديمة – خالد بن الوليد – رأس مفتاح – قصر أحمد القديمة – موسى بن نصر – ميسر).

– «التعليم» تبدأ حصر مدارس «الصفيح» والمتهالكة لبناء 500 مدرسة العام الجاري

– قرار حكومي يأذن لـ«التعليم» بالتعاقد لإنشاء 1500 مدرسة

– الدبيبة: سنبني 1500 مدرسة خلال ثلاث سنوات في جميع أنحاء ليبيا

كما أكد المقريف أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على اِستحداث مدارس بمواقع جديدة في فروع بلدية مصراتة: «أبوقرين، الغيران، المحجوب، ذات الرمال، رأس الطوبة، طمينة».

إنشاء 1500 مدرسة جديدة خلال 3 سنوات

وأذنت حكومة الوحدة الوطنية في يناير الماضي، لوزارة التربية والتعليم بإنشاء 1500 مدرسة جديدة على مدى ثلاث سنوات قادمة لدعم قطاع التعليم والبدء بـ500 مدرسة خلال هذا العام ضمن «خطة عودة الحياة».

ونص قرار الحكومة رقم «32» لسنة 2021، على أن تكون الأولوية لإنشاء بدائل للمدارس المتهالكة ومدارس الصفيح، وذلك وفقًا للمواصفات المعتمدة من مصلحة المرافق التعليمية، ووفقًا للتشريعات النافذة والمنظمة للتعاقد.