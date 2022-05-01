الشريف: باشاآغا سيحاول إقناع تركيا بعدم جدوى مسايرة الدبيبة الذي لم يعد يملك مساحة للمناورة

ليبيا – قال المحلل السياسي السنوسي الشريف إن تركيا حددت موقفها حيال العملية السياسية في ليبيا بتصريح واضح لوزير خارجيتها بأنها تدعم كل ما يتفق عليه مجلسا النواب والدولة في ما يتعلق بخارطة الطريق التي تستهدف الوصول للانتخابات، كما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن علاقته جيدة بكل من فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة.

الشريف وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، أشار إلى أن تركيا لم تستقبل رسميا كلًا من باشاآغا أو الدبيبة، ربما يكون ذلك ناتجًا عن حسابات تركية تجاه الموقف الأمريكي والأوروبي المرتبك من التغيير الذي حصل، لكن تركيا دخلت مع مصر وروسيا والإمارات في تفاهمات حول دعم الاستقرار في ليبيا، لكنها لا تريد الاصطدام بأي طرف سياسي في الغرب الليبي، وفق رأيه.

وتابع الشريف: “سيحاول باشاآغا إقناع تركيا بعدم جدوى مسايرة رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، الذي لم يعد يملك مساحة للمناورة، خاصة في ظل الأزمة الحالية التي وصلت إلى إغلاق النفط”.

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