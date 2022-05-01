مهنئًا بالعيد.. «المنفي» يدعو للعفو وتحويل المعاناة إلى أمل نحو المستقبل

هنأ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الليبيين بعيد الفطر المبارك، آملًا أن تعود المناسبة على الليبيين مجتمعين بالخير والازدهار، داعيًا إلى العفو والتسامح و«تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل».

وقال «المنفي» في تهنئته التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، “دعوة صادقة لكم أيها الليبيون الشجعان للعفو والتسامح، وليكن العيد عيدين، أولهما العفو والمحبة، وثانيهما تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل نحو المستقبل”.

وأكد المنفي في دعوته أن “النفوس الكبيرة وحدها تعرف الصفح الجميل، والعفو يحتاج قوة أكبر من الانتقام، فالشجعان لا يخشون ذلك من أجل السلام لوطنهم”.

وتبادل المنفي برقيات التهنئة بعيد الفطر المبارك مع عدد من ملوك وروؤساء الدول العربية والإسلامية.