وزير العمل بحكومة باشاغا يتعهد بتعزيز مكانة العمال وتحسين أجورهم

قال وزير العمل والتأهيل بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبدالله الشارف ارحومة، إن أساس عمل حكومته هو النهوض بالعدالة الاجتماعية، وإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال والرفع من قدراتهم الشرائية وتحسين أجورهم وتوفير الظروف الملائمة لحياة كريمة لهم.

جاء ذلك في كلمة للوزير بمناسبة يوم العمال العالمي، نشرته صفحة المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على «فيسبوك».

وأكد الوزير توجه حكومته لـ«دعم الشباب ومجابهة البطالة، والاهتمام الكبير بفئة العمال؛ نظرًا لدورهم الفعال في تحقيق التنمية والرفع من مؤشرات الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج».

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وأشار إلى تأثيرات جائحة كورونا على سوق العمل خاصة على القطاع الخاص؛ لكنه لفت إلى ضرورة «إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتعزيز المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وهما أمران مهمان وأساسيان لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق القدرة التنافسية لوضع ليبيا في مركز تنافسي بالاقتصاد العالمي».

وشدد أيضًا على ضرورة «التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية».