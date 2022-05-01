الفايدي: الشبكة الكهربائية ستتأثر من نقص إمدادات الغاز

ليبيا – قال المتخصص في الشأن الاقتصادي علي الفايدي إن التكلفة المادية والأضرار الفنية التي تنجم عن عملية وقف الإنتاج لا يمكن إنكارها من أي طرف محايد لا ينظر إلى الأمور بمعيار التوجه السياسي.

الفايدي حذر في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية” من أن الاقتصاد الليبي ريعي وهش، بالتالي هو سريع التأثر بأي أزمة تطال القطاع النفطي، وقد بدأت هذه الآثار تظهر بعد تراجع صرف الدينار بشكل يومي منذ بدء موجة الإغلاقات، مما يؤثر بشكل بديهي على أسعار السلع ويضع ضغطًا جديدًا على جيوب المواطنين”.

وتابع الفايدي حديثه: “الآتي أسوأ، مع تأثر الشبكة الكهربائية من نقص إمدادات الغاز التي تعتمد عليها للتشغيل، ما ينذر بانقطاعات طويلة في التيار الكهربائي بعد فترة من التحسن الملحوظ في هذه الأزمة”.

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