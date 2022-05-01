مهنئة الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.. الحكومة: قادرون على تضميد جراحنا وتلبية طموحاتنا بعيدا عن أي تدخل خارجي لا يريد الخير لبلادنا

هنأ نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

القطراني، وفي بيان له، قال: “يطيب لي أن أتقدم للشعب الليبي العظيم وسائر الأمة الإسلامية بالتهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة قاطبة بالخير واليمن والبركات، وأنتهز هده الفرصة الطيبة ونحن نودع شهر الغفران بعد أن تقربنا بالعبادة والطاعة للرحمن، لأدعو أبناء شعبي الكريم بأن يأتوا على كلمة سواء، ويقفوا على قلب رجل واحد لأجل ليبيا واحدة موحدة ينعم أهلها بالخير والرفاهية، بعيدا عن أي تدخل خارجي لا يريد الخير لبلادنا ولا لأبناء شعبنا “.

وتابع: “أؤكد أننا قادرون على تضميد جراحنا وتلبية طموحاتنا، لننعم بخيراتنا، وأن واعزنا في ذلك ارتباط افئدتنا بالله عز وجل، وولاؤنا لوطننا المفدى رغم الجراح”.