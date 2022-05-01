تقرير : مجلس الأمن يرى حتمية تعيين مبعوث أممي في ليبيا

أفاد تقرير صادر عن موقع «سكيورتي كاونسل ريبورتر» التابع لمجلس الأمن أن تعقد الأوضاع في ليبيا يحتم ضرورة تعيين مبعوث أممي في أقرب وقت ممكن ذلك أن هناك العديد من السلبيات لبقاء ليبيا دون مبعوث أممي يترأس البعثة الأممية فيها.

ووفق التقرير فإن “تصاعد المخاوف بشأن الوضع الأمني في ليبيا رغم سريان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر من العام 2020، يحتم ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد، وهناك ضرورة لتفعيل عمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة فعدم الاستقرار في ليبيا قد يؤدي إلى زيادة في وتيرة الهجرة غير القانونية من ليبيا وعبرها بشكل أساسي نحو أوروبا، إضافة إلى تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر شمال إفريقيا، فيما لا زالت الاستفادة من الثروات النفطية بشكل عادل في البلاد والمساهمة في سد نقص إنتاجها عالميا أمر مثير لقلق المجلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا