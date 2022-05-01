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تدعو الليبيين لوضع كل الخلافات جانبًا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانبًا ولم الشمل والمضي قدما. مستلهمين القيم المثلة للتآخي والمحبة وتعزيز السلام في ليبيا.

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز آمل أن يعزز عيد الفطر المبارك فرص التسامح والتقارب بين الفرقاء في ليبيا.

كما دعت وليامز لضرورة الحفاظ على والهدوء والسعي لإنهاء معاناة الشعب وتحقيق آماله في انتخاب من يمثله .

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