الوطنية للنفط ترفع حالة القوة القاهرة مؤقتاً عن ميناء الزويتينة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، عن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة وعودة العمل فيه بشكل مؤقت، بعد الوصول إلى اتفاق مع من وصفتها بالجهات الفاعلة.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها أصدرت تعليماتها للعاملين في الميناء لتحميل الناقلات المتاحة وتفريغ الخزانات، لتفادي أي تسربات قد ينتج عنها “كارثة” بيئية، معبرة عن أملها بانتهاء الأزمة.

وعلمت قناة 218 من مصادرها في وقت مبكر، الأحد، بتحرك ناقلتين قبالة ميناء الزويتينة بقدرة استيعابية 1.6 مليون برميل، من المتوقع أن تتجها بالشحنة إلى إيطاليا بعد منح إذن الدخول للميناء الذي أغلقه محتجون على سياسة حكومة الوحدة في منتصف أبريل الماضي.

والشركة المشغلة تباشر شحن النواقل المتاحة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية