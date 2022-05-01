حكومة تصريف الأعمال تطلق مبادرة الميسرة لمساعدة الغارمين

أطلقت وزيرة العدل بحكومة تصريف الأعمال حليمة عبد الرحمن، مبادرة (الميسرة)، بهدف التيسير على الغارمين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة فروع جهاز الشرطة القضائية.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة ومؤسسة ومازال فينا الخير الأهلية.

وقالت وزيرة العدل إن الوزارة تشعر بمعاناة المواطنين المعسرين لاسيما من هم في مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وستقوم بمساعدة الغارمين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

حضر إطلاق المبادرة بمقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة الرئيسي ( ب) وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ومحامي عام طرابلس هشام حموده والشيخ عادل العريفى رئيس مؤسسة ومازال فينا الخير الأهلية ورئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس العميد فرج الحديدي وأمناء سر مكتب وزير العدل ورئيس الجهاز، وعدد من الضباط والمدعوين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا