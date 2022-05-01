«بن صالح»: نتمنى أن يعيد الله علينا العيد وقد خلت صدورنا من الحقد والكراهية

قال سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، إنه يتمنى أن تتعافي ليبيا في العام المقبل من أزمتها وانتهت أحزانها وبدأت في مسيرة البناء.

وقال بن صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” بكل الود والمحبة أتقدم إليكم أحبابي في كل الوطن الغالي بأجمل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل، أن يتقبل طاعتكم ويحفظكم من كل شر”.

وأضاف:” نتمنى أن يعيد علينا هذا العيد وقد تعافا وطننا وانتهت أحزاننا وبدأنا في مسيرة البناء”.

وتابع:” قد جرت في عروقنا أواصر الأخوة وخلت صدورنا من مشاعر الحقد والكراهية”.