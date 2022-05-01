وزير العمل بالحكومة الليبية يتعهد بتعزيز مكانة العمال وتحسين أجورهم

العنوان-بنغازي

أكد وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عبدالله الشارف ارحومة، إن أساس عمل حكومته هو النهوض بالعدالة الاجتماعية، وإعادة القيمة الحقيقية للعمل وتعزيز مكانة العمال والرفع من قدراتهم الشرائية وتحسين أجورهم وتوفير الظروف الملائمة لحياة كريمة لهم.

جاء ذلك في كلمة له بمناسبة يوم العمال العالمي، نشرت عبر المكتب الإعلامي للحكومة الليبية.

وأكد الوزير توجه حكومته لدعم الشباب ومجابهة البطالة، والاهتمام الكبير بفئة العمال؛ نظرًا لدورهم الفعال في تحقيق التنمية والرفع من مؤشرات الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى تأثيرات جائحة كورونا على سوق العمل خاصة على القطاع الخاص؛ لكنه لفت إلى ضرورة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص وتعزيز المشاركة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وهما أمران مهمان وأساسيان لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق القدرة التنافسية لوضع ليبيا في مركز تنافسي بالاقتصاد العالمي.

وشدد الوزير على ضرورة التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية الاقتصادية.