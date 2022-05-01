الاعتداء على عمال الشركات المتعثرة المعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس

تعرض عدد من عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة المعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة في العاصمة طرابلس، والمطالبين بحقوقهم، لاعتداءات بالضرب من قبل قوات الأمن المكلفة بحماية المقر.

وأظهر مقطع فيديو متداول ما تعرض له بعض المعتصمين من تعنيف وكدمات جراء الاعتداء عليهم، فيما قال البعض الآخر إن قوات الأمن هددت بإطلاق الرصاص عليهم، في حالة عدم فض اعتصامهم ومغادرتهم من أمام مقر رئاسة الحكومة.

وبحسب مقطع الفيديو فقد استهجن المعتصمون تصرف أفراد الأمن في حقهم، خاصة أن من بينهم مواطنون كباراً في السن وجاء في شهر رمضان، كما أنه يأتي في يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام.

وكانت حكومة الوفاق قد شكّلت عام 2020 لجنة لحصر الشركات المتعثرة والمنسحبة، التي كان يعمل فيها نحو 17 ألف فرد خسروا وظائفهم، بسبب الأوضاع الأمنية التي أجبرت الشركات الأجنبية على ترك البلاد عام 2011.

جدير بالذكر أن لجنة حصر الشركات المتعثرة والمنسحبة في وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة، كانت قد أعلنت عن استمرارها في استقبال ملفات العاملين الراغبين في تسوية أوضاعهم الإدارية، حتى 17 أبريل المنصرم، موضحة أنها تعكف على وضع حلول جذرية لهذا الملف.

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