باشاغا يعلن إطلاق مبادرة للحوار الوطني

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عن إطلاق مبادرة للحوار الوطني. والتواصل مع كافة الأطراف للوصول إلى توافق وطني.

وأكد باشاغا، أنهم يمدون إيديهم للجميع دون استثناء ولن نرفض الجلوس مع أي طرف يعتقد أن الحكومة الليبية أتت ضده أو لمواجهته. مشددا على أنهم يؤمنون بضرورة الحوار والتوافق مع الجميع دون استثناء.

وأعرب باشاغا عن ترحيبه بكل من يريد بناء دولة قوية مستقلة بقرارها وتنبذ العنف و يسودها الرخاء والعدل.

ولفت إلى التزام حكومته بمبدأ حقن الدماء والحفاظ على واستقرار العاصمة ورفض الاقتتال والحرب مهما كانت الأسباب. مضيفا أنهم ملتزمون بثقة النواب والدولة في سياساتهم وقرارتهم.

وشدد رئيس الحكومة أن أهالي المناطق النفطية لا يرضون الإضرار بمصالح الشعب الليبي ولهم حقوق ومطالب لم يلتفت لها أحد. مبينا أنه خاطب مؤسسة النفط لوضع الترتيبات اللازمة لعودة انتاج النفط وعدم التصرف بالعائدات بالمخالفة للمصلحة العامة.