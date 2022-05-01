بشر: أدعوكم لإصلاح ذات البين وتجديد النية في صبيحة العيد

قال رئيس اللجنة الأمنية السابق بطرابلس والمستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي السابق، هاشم بشر، إنها يدعو لإصلاح الذات وتجديد النية والعفو والمسامحة في صبيحة عيد الفطر المبارك.

وقال بشر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في ليلة وصبيحة العيد عجبت لمن يغسل وجهه كل يوم وليلة خمس مرات ولا يغسل قلبه مرة في العام”.

وأضاف:” دعوة لإصلاح ذات البين وتجديد النية والعزم على العفو والصفح والمسامحة وإحسان الظن بالآخرين وصفاء النية قبل مد اليد والمصافحة”.

وتابع:” لا يدري أحدنا من سيبقى إلى العيد القادم ومن سيرحل ويسري عليه التقادم”.