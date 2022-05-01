الليبية لحقوق الإنسان ترحب بمبادرة ‘الميسرة’

أعربت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها، اليوم الأحد، عن “ترحيبها بمبادرة ‘الميسرة’، للتفريج عن الغارمين من المسجونين بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل في جميع فروع جهاز الشرطة القضائية بعموم البلاد، والتي أعلنت عنها يوم أمس السبت وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن ، بالتعاون والدعم من الهيئة العامة للأوقاف وصندوق الزكاة ومؤسسة ومازال فينا الخير الأهلية ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك”.

وقالت اللجنة في بيانها أن “هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المواطنين المعسرين في مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، في ظل الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة، ومن باب التضامن الإنساني والتكافل الإجتماعي والتعاون الخيري والدور الوطني الإيجابي في دعم المسجونين ، والتخفيف من الاكتظاظ بالمؤسسات الإصلاحية”.

داعية “جميع الجمعيات والمنظمات الخيرية والخيرين بالعمل على دعم هذه المبادرة والاسهام في إنجاح هذه المبادره الإنسانية والخيرية، بما يُسهم تعزيز أوصر التكافل والتضامن الإنساني والإجتماعي” وفق نص البيان.

” style=”height: 491px;”>