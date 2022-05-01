استمراراً لجولاته التفقدية.. باشاغا يزور مطار سرت

قام رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بزيارة تفقدية لمطار سرت، وذلك للاطلاع على الأوضاع بداخله، حيث أكد على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، وعلى رأسها المطارات والمراكز الطبية لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطن.

ورافق باشاغا خلال الزيارة كلٌ من نائب مجلس الوزراء خالد الأسطى، ووزير الصحة عثمان عبد الجليل، ووزير الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور.

جدير بالذكر أن باشاغا ومنذ أدائه اليمين القانونية كرئيس للحكومة الليبية قام بعدة جولات تفقدية، قادته إلى عدد من المدن في جنوب ووسط وشرق ليبيا، اطّلع خلالها على عدد من المرافق المقامة بهذه المناطق.

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