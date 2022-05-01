تعرف على وقت موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مدن ليبيا و كيفية أداءها وصفتها ومكان اقامتها

يحتفل الليبيون صباح اليوم الاثنين بأول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022 1443 ، وستقام الصلاة في مصليات العيد هذا العام بعد تخفيف الاجراءات بشأن جائحة كورونا.

أولاً: وقت صلاة عيد الفطر في ليبيا وفقاً لـ”اللجنة العليا للإفتاء” وقتها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح ، أي ما يقارب ربع ساعة ويمتد وقتها إلى الزوال، وهو دخول وقت صلاة الظهر .

ثانياً: وفيما يلي توقيت الشروق المتوقع في عدد من المدن الليبية حسب التوقيت المحلي :

طرابلس : 06:18 ص

بنغازي : 5:54 ص

مصراتة : 6:13 ص

زليتن : 6:14 ص

الزاوية: 6:22 ص

سبها : 6:24 ص

طبرق : 5:38 ص

اجدابيا : 5:55 ص

صبراتة : 6:22 ص

صرمان : 6:22 ص

غريان : 6:22 ص

درنة : 5:42 ص

سرت : 6:08 ص

الخمس : 6:15 ص

ترهونة : 6:18 ص

بني وليد : 6:20 ص

كيف تصلي صلاة العيد جماعة مع أسرتك؟

نوضح طريقة الصلاة في المنزل، و إن طريقة صلاة العيد في البيت تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، حيث يُصلى المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة، ويبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي بعد شروقها بنحو ربع الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي قبيل وقت الظهر.

مكان إقامة صلاة العيد

يستحب أن تصلى في الصحراء خارج البنيان؛ وهو مذهب جمهور العلماء: الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ وذلك لفعل النبي ﷺ وخلفائه الراشدين، قال أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: “كان النبي ﷺ يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى” [متفق عليه].

ولا ينبغي صلاتها في الجوامع إلا لعذر؛ كمطر، ورياح شديدة، ونحو ذلك، وإن صلى الناس العيد في المسجد من غير حاجة صحت صلاتهم مع الكراهة، ولكنهم تركوا الأفضل والسنة.

وصلاتها في المسجد يفوت به مقصود عظيم وكبير، وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، وهذا شيء مقصود شرعا، وهو أوقع لهيبة الإسلام، وأظهر لشعائر الدين.

حكم صلاة العيد

للمسلمين عيدان: عيد الفطر، وهو: أول يوم من شوال، وعيد الأضحى، وهو: اليوم العاشر من ذي الحجة، وليس للمسلمين عيد غيرهما إلا يوم الجمعة.

عن أنس -رضي الله عنه- قال: قدم النبي ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «قد أبدلكم الله تعالى بهما خيرا منهما؛ يوم الفطر والأضحى» [رواه أبو داود والنسائي وأحمد].

وكلا العيدين له مناسبة شرعية، فعيد الفطر بمناسبة انتهاء المسلمين من صيام شهر رمضان، والأضحى بمناسبة اختتام عشر ذي الحجة.

وسمي عيدا؛ لأنه يعود، ويتكرر في وقته.

وصلاة العيد سنة مؤكدة، وهو مذهب المالكية، وذهب بعض أهل العلم -وهو قول للمالكية- إلى أن صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الجميع؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأن النبي ﷺ داوم عليها، وكذلك أصحابه من بعده.

وقد أمر النبي ﷺ بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض باعتزال المصلى، وهذا مما يدل على أهميتها، وعظيم فضلها؛ لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى.

صفة صلاة العيد

يستحب للإمام تأخير خروجه إلى وقت شروعه في الصلاة، وهذا لا خلاف فيه؛ لأن هذا هو فعل النبي ﷺ.

ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم، نقل الإجماع على ذلك: ابن عبد البر، والباجي، وابن رشد، وابن قدامة، والنووي.

ولا يشرع قول: (الصلاة جامعة) في النداء لصلاة العيدين، وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

وصفة صلاة العيد: ركعتان قبل الخطبة؛ لقول عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: “صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. وقد خاب من افترى” [رواه أحمد وغيره].

يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ ستا. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، غير تكبيرة القيام؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-مرفوعا: “التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع” [رواه أبو داود].

ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لأن النبي ﷺ “كان يرفع يديه مع التكبير” [رواه احمد]، وهو رواية عن الإمام مالك.

ويستحب أن يقبض المصلي يده اليسرى باليمنى بين التكبيرتين؛ لعموم الأدلة الواردة في قبض اليدين.

ثم يقرأ بعد الاستعاذة جهرا، ويقرأ الفاتحة، وفي الأولى بسبح اسم ربك الأعلى. وفي الثانية بالغاشية؛ لقول سمرة بن جندب -رضي الله عنه-: “كان ﷺ يقرأ في العيدين (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية)” [رواه أحمد وابن ماجه].

وصح عنه ﷺ أنه كان يقرأ في الأولى بـ (ق والقرآن المجيد) وفي الثانية (اقتربت الساعة وانشق القمر) أخرجه مسلم.

فيراعى الإتيان بهذا مرة، وهذا مرة، عملا بالسنة، مع مراعاة ظروف المصلين، فيأخذهم بالأرفق.