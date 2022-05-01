ملك المغرب والرئاسي اليمني يهنئان المنفي بعيد الفطر – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأحد، برقية تهنئة من ملك مملكة المغرب، محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، عبر الملك المغربي عن خالص تهانيه وأمانيه والشعب المغربي الشقيق، لرئيس المجلس الرئاسي.. “متمنياً للشعب الليبي الخير والسلام والرخاء، داعياً الله العلي القدير بأن يعيد هذا العيد على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات”.

كما تلقى المنفي، برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، من رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية.. د. رشاد محمد العليمي، حيث أعرب فيها عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات للمنفي، بموفور الصحة والسعادة.

وعبر العليمي عن “أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على الشعب الليبي، بمزيداً من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات”.