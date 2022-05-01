البريقة لتسويق النفط: توزيع أكثر من 1000 أسطوانة غاز في طرابلس

بدأت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم الأحد، توزيع 1050 أسطوانة غاز طهي على 4 نقاط حددتها في مدينة طرابلس، تم تغذيتها من مستودع الهاني للحد من ارتفاع الأسعار في السوق السوداء.

جاء ذلك في بيان لشركة البريقة قالت فيه، إن البيع سيكون مباشرة للمواطنين بالسعر الرسمي المحدد بدينارين للأسطوانة الواحدة، وإن أماكن تمركزات شاحنات شركة البريقة ستكون متواجدة في عرادة بالقرب من المستوصف، ووسط مدينة طرابلس عند مسجد بورقيبة، وفي منطقة بوسليم بالقرب من مستشفى الحوادث، وفي منطقة باب بن غشير بالقرب من السجل المدني.

وتجدر الإشارة الى أنه ، تشهد أسعار أسطوانات الطهي ارتفاعاً ملحوظاً في السوق السوداء بالعاصمة طرابلس، مع اقتراب عيد الفطر، بينما تحافظ على ارتفاعها في الجنوب الليبي بأسعار تقارب 60 ديناراً للأسطوانة الواحدة.