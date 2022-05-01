عملية جراحية نادرة وخطيرة بمستشفى طرابلس الجامعي لمريضة بالفطر الأسود

أجرى فريق طبي متخصص بمستشفى طرابلس الجامعي عملية جراحية ناجحة لمريضة تبلغ من العمر 42 عامًا، تعاني من التهاب الفطر الأسود الخطير، جرى خلالها إزالة الأجزاء المتعفنة من عظام الوجه والفك العلوي.

وضم طاقم العملية الكبرى استشاري جراحة الوجه والفم والفكين الدكتور أيمن نصرات، والدكتور صلاح أبوطويرات، والدكتور عبدالله الثلب؛ حيث جرى إزالة الأجزاء المتعفنة من عظام الوجه والفك العلوي وعظام قاع العين للمريضة.

– بالصور: إجراء 11 عملية زراعة لمفصل الركبة بالمستشفى الجامعي طرابلس

– إجراء عملية دقيقة لأول مرة في ليبيا

وقام رئيس قسم طب وجراحة أمراض العيون الدكتور جمال بن ناصر، خلال العملية باستئصال العين اليمنى التي ضربها الفطر، وفق منشور عبر صفحة المستشفى على «فيسبوك».

وبذل الأطباء المختصون من الأقسام، وطاقم التخدير برئاسة الدكتور خالد الجرمي وفنيي العمليات والتخدير وتمريض العمليات، جهودًا مضنية لضمان نجاح العملية ومنع انتشار الفطر الذي يعتبر من الالتهابات النادرة والخطيرة التي لا تتماشى معه المضادات الحيوية، وكل أنواع العلاجات التخصصية.

وجرى خلال العملية استئصال العين وعظمة الفك العلوي، حفاظًا على سلامة المريضة من مضاعفات أخرى، منها بدء تساقط الأسنان، تخمر الفك. وتعد هذه العملية من العمليات الكبرى والنادرة والخطيرة التي يجريها أطباء مختصون من أقسام مختلفة.

يُذكر أن المريضة كانت قد عولجت في دولة تونس ومُنحت مضادات الفطريات لمدة 27 يومًا، من دون أي تدخل جراحي، ما أدى إلى زياده تعفن أجزاء أخرى في أنسجة وعظام الوجه والفك العلوي، واضطرت للرجوع للمستشفى الجامعي طرابلس، وقرر الأطباء المختصون ضرورة التدخل الجراحي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أنسجة وعظام الوجه والفك.