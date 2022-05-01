صبراتة: ضبط متسللين يحاولون الهجرة خلسة على متن شاحنة

أعلنت مديرية أمن صبراتة الأحد، عن ضبطها لمجموعة متسللين كانوا يحاولون التنقل من أجل الوصول لشواطئ المدينة بهدف الهجرة غير القانونية، حسب الإفادات التي أدلوا بها.

وأضافت المديرية أن الأعضاء التابعين لأحد التمركزات الأمنية بمنطقة الطويلة، تمكنوا من ضبط شاحنة نقل متوسطة الحجم محملة بكمية من علف البرسيم المربوط، وتحته مجموعة من المتسللين الذين كانوا يحملون الجنسية المصرية.

وأشارت المديرية عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، إلى أن المتسللين الذين يتجاوز عددهم العشرين أُودعوا في الحجز كجزء من الإجراءات التي اتخذت بحقهم.

وتعد شواطئ مدينة صبراتة مركزاً مهماً لتهريب المهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، والذين غالباً ما يلقى الكثيرون حتفهم، حيث تم العثور في أكثر من مرة على جثث لفظها البحر على شواطئ المدينة.

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