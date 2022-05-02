مكافحة الأمراض يحدد مهام إدارة الشهادات الصحية

يواصل المركز الوطني لمكافحة الأمراض منشوراته التوعوية الترشيدية إزاء تحديد مهام إداراته وأقسامه المختلفة، وآخرها ما نشره مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز حول مهام إدارة الشهادات الصحية ودورها في تأدية الخدمات للمواطنين.

ولخّص المكتب مهام الإدارة في 8 مهام رئيسية، يتمحور عليها عمل الإدارة التي تختص بالإشراف على استصدار الشهادات الصحية المختلفة، والتي تقع ضمن اختصاصات المركز واقتراح أنواع الشهادات الصحية وعقد الاجتماعات مع الإدارات المختصة.

كما تضطلع الإدارة بإعداد النماذج الخاصة بالشهادات الصحية لمزاولة العمل والدراسة بالمؤسسات التعليمية وللوافدين، وتقديمها للاعتماد وإعداد التقارير الخاصة بالشهائد الصحية وعقد الاجتماعات الموسعة والندوات والدعوة لها، لمناقشة الأمور المتعلقة بالشهائد الصحية.

وتشرف إدارة الشهائد الصحية على تحديد الأمراض الواجب إدراجها بالشهائد الصحية اللازمة، لمزاولة العمل أو الدراسة ودخول الوافدين مع الإدارات المختصة، كما تشرف على وحدات الشهائد الصحية بالفروع ومكاتب المكافحة بالمدن.

يُشار إلى أن إدارة الشهائد الصحية تختص كذلك مع الجهات الدولية والمحلية لضمان وضبط إصدار الشهائد الصحية، علاوةً على التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية لضمان مراعاة الجوانب القانونية وحقوق الإنسان.

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