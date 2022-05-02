مديرية أمن صبراتة: القبض على عدد من الأشخاص في طريقهم للهجرة غير الشرعية لأوروبا

قامت قوات مركز شرطة الطويلة التابع لمديرية أمن صبراتة أمس الاحد بالقبض على أكثر من (20) مهاجرا غير شرعي كانوا مختبئين في شاحنة لنقل البرسيم الجاف في طريقهم إلى الهجرة نحو السواحل الأوروبية.

وقالت مديرية أمن صبراتة عبر حسابها على “فيسبوك” إن عناصر أحد التمركزات الأمنية العاملة بالمنطقة ضبطت مواطن ليبي يقود شاحنة نقل خفيف نوع “كنتر” محملة بكمية من البرسيم الجاف كان يتخذ منها ستارا لتهريب ونقل ما يفوق العشرون متسلل الى ليبيا من الجنسية المصرية عبر مدن الساحل الغربي لغرض ركوب البحر حسبما أفاد الموقوفين.

كما أشارت المديرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالة الموقوفين إلى الحجز.