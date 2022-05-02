هل تصرف السفير الليبي بالأردن بمخصصات علاج مرضى الأورام؟

تساءل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ما يتم تداوله حول تصرف السفير الليبي لدى الأردن عبد الباسط البدري بمخصصات علاج مرضى الأورام.

وتناقل النشطاء أن البدري الذي كان مستشارا لرئيس مجلس النواب هو أحد المقربين من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، مشيرين إلى أنه قام بالتصرف بوديعة السفارة الليبية في الأردن، في ظل افتقار المرضى الليبيين لمصاريف العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الأردنية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة رمضان أبو جناح، قد أكد منتصف مارس الماضي على أن الدولة الليبية ستشرع في تسديد الديون المستحقة على المصحات الأردنية فور انتهاء اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة من مراجعة هذه الديون.

وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تعميماً في سبتمبر الماضي، بخصوص المواطنين الموفدين للعلاج في المملكة الأردنية على نفقة وزارة الصحة. وتضمن التعميم عدم إمكانية استقبال الملحقية الصحية بالسفارة الليبية في عمان، لحالات جديدة، وذلك بسبب توقف المستشفيات المتعاقدة معها عن قبول المرضى الجدد بسبب تراكم الديون

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