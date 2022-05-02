الشركة العامة للكهرباء: تواصل أعمال السرقة والنهب التي تتعرض لها الشبكة

أكدت الشركة العامة للكهرباء تواصل أعمال السرقة والنهب والاعتداءات التي تتعرض لها الشبكة الكهربائية ومكوناتها.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على فيسبوك أن أسلاك نحاس ضغط منخفض بمسافة 1000 متر تعرضت للسرقة على خط محول راس الطينة بإدارة توزيع المرقب.

‏كما أضافت أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة الخط، ما تسبب في معاناة إضافية للشركة وإلحاق الضرر بمصالح المواطنين.

مشيرة إلى أن الاعتداءات على مكونات الشبكة العامة ازدادت بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة مما أدى إلى تضرر المواطن بالدرجة الأولى نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة كما يؤثر سلباً على الشركة كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة.

كما لفتت الشركة إلى أن أعمال السرقة والنهب والسرقة الحقت الضرر بالشبكة الكهربائية وتسببت في قطع التيار الكهربائي على أحياء بكاملها وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة.