مراسل 218 علي الريفاوي يستقبل العيد خلف قضبان الاستبداد الأمني

حل عيد الفطر المبارك، متزامنا مع مرور 37 يوماً على احتجاز مراسل قنوات 218 علي الريفاوي دون أي مسوغ قانوني على يد سلطات الأمر الواقع المتمثلة بجهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت.

ورغم مناشدات عائلة الريفاوي بإطلاق سراحه قبل حلول عيد الفطر، والتي رافقتها مناشدات حقوقية ومدنية وإعلامية محلية ودولية، إلا أن صم الآذان والإصرار على الإمعان في الاستبداد القمعي وإخفاء صوت الإعلام الحر والمستقل.

37 يوماً والريفاوي مغيب قسراً، ويحل عيد الفطر دون أي معلومات عن مصيره، فهل يستمر القمع الأمني في تسليط سيفه على رقاب الصحفيين؟

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