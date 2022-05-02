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المصراتي: ما جدوى الاحتفال بعيد العمال في بلد يعاني من تكدس وظيفي يناهز 30% من عدد السكان

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

تساءل الباحث الاقتصادي وئام المصراتي عن جدوى الاحتفال بعيد العمال في بلد يعاني من تكدس وظيفي يناهز 30% من عدد السكان، الذين يشتغلون في القطاع العام مع قلة ساعات العمل، فضلاً عن اتحاد لا يملك شيئاً إلا الحضور بين الفينة والأخرى في العطل والمناسبات.

وأضاف المصراتي، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، اليوم الأحد، أنّ العاملين في القطاع الخاص لا يتحصلون على أبسط حقوقهم في التعاقد والتأمين وصندوق الضمان الاجتماعي، بينما قانون العمل لسنة 2010 لا يعمل به إلا النذر اليسير.

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قناة ليبيا الحدث

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