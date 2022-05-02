البعثة الأممية: العيد فرصة للم الشمل وتعزيز السلام في ليبيا

دعت البعثة الأممية، الليبيين لوضع كل الخلافات جانبا ولم الشمل والمضي قدما مستلهمين القيم المثلة للتآخي والمحبة وتعزيز السلام في ‎ليبيا.

وقالت البعثة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك:” نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى الشعب الليبي الكريم بحلول عيد الفطر المبارك، وهو مناسبة للابتهاج والاحتفال والفرح”.

وأضافت البعثة، في بيانها:” تنتهزها البعثة لتدعو كافة الليبيين لوضع كل الخلافات جانباً ولم الشمل والمضي قدماً مستلهمين القيم المثلى للتآخي والمحبة وتعزيز سبل السلام والأمن والازدهار في ليبيا”.

واختتمت البعثة، بيانها، قائلة:” كل عام وليبيا والليبيين بألف خير وسلام ونماء”.